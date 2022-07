Tây Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030

Song song, tỉnh sẽ phát triển du lịch nghỉ dưỡng, tìm hiểu đa dạng sinh học, phát huy tối đa lợi thế Vườn Di sản ASEAN - Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các loại hình dịch vụ du lịch đường thủy, cắm trại, đi bộ xuyên rừng, xe ô tô địa hình, các hoạt động thể thao dưới nước… kèm theo phát triển sản phẩm nông nghiệp, đặc sản OCOP của địa phương, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, quà tặng của khách du lịch.



Tỉnh Tây Ninh cũng sẽ khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân xây dựng các công trình phục vụ khách du lịch như: Bãi đỗ xe, khu bán sản phẩm địa phương, phục vụ ẩm thực, lưu trú, khu vui chơi, giải trí, sản phẩm quà tặng, lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ… gắn với các nông trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; các vùng sản xuất cây đặc sản, cây có thế mạnh của tỉnh.



Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2022, du lịch Tây Ninh đã khởi sắc với kết quả ấn tượng như: khách lưu trú đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 48,5% so cùng kỳ năm 2021, đạt 51,9% so kế hoạch; khách lữ hành đạt 11.500 lượt, tăng 1.269% so cùng kỳ, đạt 41,1% so kế hoạch; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt trên 3,3 triệu lượt, tăng 124% so cùng kỳ, tăng 7,4% so kế hoạch; tổng doanh thu du lịch đạt 880 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ, đạt 64,5% so với kế hoạch.

Thanh Tân