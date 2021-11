Tây Nguyên: Mưa lũ cô lập nhà dân, 2 người chết và mất tích

Your browser does not support the audio element.

Đắk Lắk: Một người tử vong, một nạn nhân mất tích

Ngày 30/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk thông tin, mưa lũ đã khiến một người phụ nữ (57 tuổi, ngụ tại huyện M'Đrắk) tử vong khi bị rơi xuống dòng nước lũ.

Ngoài ra, một phụ nữ 38 tuổi, ngụ tại xã Cư Króa, huyện M'Đrắk, trong lúc đi làm rẫy bị trượt chân rơi xuống suối mất tích từ ngày 28/11.

Công an tỉnh đã cử 10 cán bộ chiến sỹ cùng xe cứu hộ, cứu nạn để thực hiện tìm kiếm nạn. Tuy nhiên, đến chiều 30/11, lực lượng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai.

Mưa lũ gây chia cắt giao thông trên địa bàn huyện M'Đrắk (Ảnh: Uy Nguyễn).