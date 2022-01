Tay đua may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng

Your browser does not support the audio element.

Ở chặng 4 giải đua xe Dakar Rally diễn ra tại sa mạc tại Saudi Arabia, người ta đã chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng. Theo đó, tay đua Benediktas Vanagas và người trợ lái Filipe Palmeiro đã may mắn thoát nạn khi chiếc xe của họ bỗng dưng bị lộn nhào giữa sa mạc.