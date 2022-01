‘Tay chơi’ kín tiếng ở thương vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Như VietTimes từng đề cập, Tân Hoàng Minh mới đây đã lên tiếng về việc xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá ô đất 3-12 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Được biết, để trúng đấu giá khu đất này, thành viên của Tân Hoàng Minh đã bỏ giá 24.500 tỉ đồng (tương đương 2,4 tỉ đồng/m2) cao hơn tới 700 tỉ đồng so với CTCP Capital One Financial – pháp nhân có mối liên hệ với ‘đế chế’ bất động sản danh tiếng ở khu vực phía Nam, sở hữu những dự án đồ sộ trên con phố đắt đỏ bậc nhất tại quận 1, Tp. HCM.

Hình bóng của ‘đế chế’ mà VietTimes vừa nêu cũng được thể hiện ở CTCP Dream Republic và CTCP Sheen Mega – hai pháp nhân trúng đấu giá các ô đất 3-5 và 3-8 trong phiên đấu giá đất Thủ Thiêm hôm 10/12/2021.

Ít được chú ý hơn các tên tuổi nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bình Minh (Bình Minh) đã trúng đấu giá ô đất 3-9 ở Thủ Thiêm với mức giá 5.026 tỉ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm.

Điều đáng nói, khu đất mà Bình Minh trúng đấu giá có diện tích chỉ 5.009 m2 - nhỏ nhất trong số 4 ô đất được đem ra đấu giá và chỉ bằng một nửa so với ô đất ký hiệu 3-12. Tính theo đơn giá đất, nhà đầu tư này đã sẵn sàng chi ra tới 1 tỉ đồng/m2, cao gấp đôi mức giá mà Dream Republic hay Sheen Mega đã bỏ ra cho các ô đất 3-5 và 3-8, chỉ thua mức giá kỷ lục 2,4 tỉ đồng/m2 của nhóm Tân Hoàng Minh ở ô 3-12.

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh thương mại Bình Minh của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Bình Minh được thành lập từ tháng 9/2021 (ít tháng trước phiên đấu giá đất Thủ Thiêm) và đặt trụ sở chính tại số 151 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Công ty này đăng ký hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Thân Thị Liên (SN 1992).

Khi mới thành lập, Bình Minh có quy mô vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Một tuần trước phiên đấu giá đất Thủ Thiêm, công ty này tăng gấp đôi vốn điều lệ, lên mức 200 tỉ đồng.

Theo dữ liệu của VietTimes, Bình Minh có mối liên hệ với CTCP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ba Đình – do ông Hoàng Việt Đức làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sinh năm 1976, ông Hoàng Việt Đức còn đứng tên tại nhiều pháp nhân khác, không ít trong số đó có mối liên hệ với Tập đoàn BRG.

Nên biết, bà Thân Thị Liên còn đảm nhiệm vai trò kế toán tại một công ty thành viên khác của tập đoàn này từ năm 2016 tới nay./.