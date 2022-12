Tây Ban Nha sa lầy trên sa mạc Sahara và dũng khí của người Morocco

Ác mộng luân lưu và sự sa lầy của tiki-taka trên sa mạc Sahara

Đội tuyển Tây Ban Nha có một lịch sử đá luân lưu đầy bi ai. Tại tứ kết World Cup 2002, La Roja đã để thua Hàn Quốc sau loạt đấu súng cân não ở vòng tứ kết. 16 năm sau, World Cup 2018 trên đất Nga, Tây Ban Nha lại thất bại trước đội bóng nước chủ nhà trên chấm 11m. Đến bán kết Euro 2020 diễn ra năm ngoái, thầy trò Luis Enrique dừng chân ở bán kết trước người Ý cũng bằng thi đá 11m.

Cơn ác mộng trên chấm phạt đền tiếp tục ám ảnh Tây Ban Nha (Ảnh: AP).

Và đêm qua ở vòng 1/8 World Cup 2022, như để khẳng định sự kém cỏi trong đá luân lưu, dù đã tập đá 11m cả 1.000 lần theo lời trung phong Alvaro Morata, đội tuyển Tây Ban Nha thua trắng Morocco khi sút hỏng cả 3 loạt đá. Đồng nghĩa, 3 giải đấu lớn gần nhất, Tây Ban Nha đều bị loại bởi đá luân lưu. Đồng nghĩa, Tây Ban Nha là đội sở hữu thành tích đá luân lưu tệ nhất lịch sử vòng chung kết cúp bóng đá thế giới, với 3 lần thất bại.

Báo giới quốc tế lập tức chơi chữ bằng dòng tít: More Penalty Pain for Spain (Tạm dịch: Luân lưu, thêm một lần đau cho người Tây Ban Nha). Tuy nhiên, không vì thế để có thể đổi hết mọi "tội lỗi" cho loạt luân lưu may rủi. Tây Ban Nha có 90 phút thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ để đánh bại Morocco nhưng bất khả thi. Cú sút dội cột của Sarabia ở phút bù giờ hiệp phụ có thể đem đến sự tiếc nuối, tuy nhiên chỉ chừng đó thôi không đủ che phủ cho màn trình diễn bất lực của thầy trò Luis Enrique.

Tương tự 3 trận vòng bảng, Tây Ban Nha ra sân với bộ ba tiền vệ trung tâm Busquets, Gavi và Pedri. Gavi trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup sau Pele ở Thụy Điển năm 1958. Với sự hiện diện của bộ ba tiền vệ thuộc Barca, với cặp Gavi-Pedri được ví như Xavi-Iniesta mới, La Roja dễ dàng áp đảo đại diện đến từ Bắc Phi về thời gian kiểm soát bóng. Suốt 120 phút thi đấu, các học trò của HLV Luis Enrique cầm bóng tới 77%, chỉ cho đối phương cầm bóng 23%.