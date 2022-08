Tây Ban Nha: Luật mới về hành vi cưỡng dâm sẽ tạo nên thay đổi gì?

(Dân trí) - Nhà chức trách Tây Ban Nha thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi vừa chính thức thông qua đạo luật "only yes means yes" (tạm hiểu: chỉ khi nói đồng ý mới có nghĩa là đồng ý).

Việc chính thức thông qua đạo luật "only yes means yes" được đánh giá là có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi vấn nạn tấn công tình dục, bởi giờ đây, chỉ khi phụ nữ lên tiếng một cách rõ ràng, rằng họ đồng ý với việc quan hệ tình dục, thì đó mới là minh chứng cho thấy việc quan hệ tình dục là đồng thuận.

Điều luật này vừa chính thức được nhà chức trách Tây Ban Nha thông qua hôm thứ 5 tuần qua, đây được xem là một động thái giúp bênh vực cho phụ nữ trong các sự vụ mà nữ giới lên tiếng tố cáo rằng mình bị cưỡng dâm.

Trong thế giới phương Tây, điều luật "only yes means yes" được đánh giá là điều luật tiến bộ và bảo vệ cho phụ nữ trong vấn nạn xâm hại tình dục (Ảnh: iStock).

Trong các sự vụ xét xử trước đây tại Tây Ban Nha, nhiều khi, người bị tố cáo lấy lý do rằng nạn nhân đã... im lặng, hoặc không có sự phản kháng dữ dội trong lúc quan hệ tình dục, nên cho rằng đó chính là... tín hiệu của sự đồng ý. Chi tiết này thậm chí được đưa ra xem xét để giảm nhẹ tội trạng và hình phạt cho người bị tố cáo.

Giờ đây, với luật "only yes means yes", quan hệ tình dục đồng thuận là khi các bên cùng lên tiếng rõ ràng thể hiện sự đồng thuận. Điều luật mới quy định cụ thể như sau: "Sự đồng thuận là khi một người được tự do biểu đạt sự đồng ý của mình thông qua các hành động, mà đặt trong bối cảnh cụ thể giúp đưa ra thông điệp rất rõ ràng về thái độ đồng ý của cá nhân ấy".

Về luật "only yes means yes" tại Tây Ban Nha

Tháng 5 năm nay, nhà chức trách Tây Ban Nha đã bước đầu thông qua dự luật liên quan tới định nghĩa về sự đồng thuận trong quan hệ tình dục. Truyền thông và công chúng phương Tây thường gọi điều luật này với tên chung là "only yes means yes" (tạm hiểu: chỉ khi nói đồng ý mới có nghĩa là đồng ý).

Giờ đây, khi điều luật này đã chính thức có hiệu lực tại Tây Ban Nha, điều luật sẽ được đưa ra áp dụng trong các vụ kiện liên quan tới tội cưỡng dâm.