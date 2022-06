Tây Ban Nha: Lợn rừng 'đại náo' bãi biển và chọc tức du khách khỏa thân

Your browser does not support the video tag.

Lợn rừng hung hãn "đại náo" bãi biển El Albir, Tây Ban Nha. (Video: Daily Mail)

Lợn rừng quậy phá du khách ở bãi biển, làm bị thương một du khách

Costa Blanca dài 200m, là đường bờ biển ven Địa Trung Hải thuộc tỉnh Alicante ở phía đông nam Tây Ban Nha. Tên Costa Blanca có nghĩa là "Bờ biển Trắng", được đặt cho vùng ven biển ngoạn mục này vào những năm 1950, nhằm quảng bá hơn nữa cho khu vực có ngành du lịch phát triển và là điểm đến nổi tiếng rất được du khách Anh và Đức ưa chuộng.



Vụ lợn rừng "đại náo" xảy ra sáng 3/6 tại bãi biển El Albir gần thị trấn Benidorm ở phía bắc Costa Blanca. (Ảnh: FB)