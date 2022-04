Tây Ban Nha đại chiến Đức, châu Á gặp khó ở World Cup 2022

Như vậy là những lá thăm may rủi đã mang tới những bảng đấu khá thú vị ở World Cup 2022. Trong đó, đáng chú ý nhất là bảng E khi hai đội bóng rất mạnh là Tây Ban Nha và Đức nằm chung bảng. Dù sao, họ cũng được an ủi khi chỉ phải đối đầu với các đối thủ không quá mạnh là Nhật Bản và đội thắng ở cặp play-off 2 (New Zealand/Costa Rica).

Các bảng đấu ở World Cup 2022 (ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Brazil nằm ở bảng G với các đối thủ Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon. Bồ Đào Nha nằm ở bảng H với Ghana, Uruguay và Hàn Quốc. Argentina ở bảng C với Mexico, Ba Lan và Saudi Arabia. Pháp nằm ở bảng D với Đan Mach, Tunisia và đội thắng ở play-off 1 (Australia/UAE/Peru). Anh chung bảng với Iran, Mỹ và đội thắng ở play-off châu Âu (Ukraine/Scotland, xứ Wales). Còn chủ nhà Qatar chung bảng với Hà Lan, Senegal, Ecuador.

Dễ nhận thấy, các đội bóng châu Á đều nằm ở bảng đấu rất khó. Trong đó, đặc biệt là Nhật Bản khi đối đầu với Đức và Tây Ban Nha ngay ở vòng bảng. Hàn Quốc cũng gặp hai đội bóng mạnh là Uruguay và Bồ Đào Nha (cùng với Ghana). Saudi Arabia lại gặp những đối thủ trên cơ khá nhiều là Argentina, Mexico và Ba Lan. Ngay cả Iran cũng không hề dễ thở khi chạm trán Mỹ, Anh và Ukraine/Scotland/xứ Wales.