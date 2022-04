Taxi, xe công nghệ chật vật với giá xăng

Nhằm hỗ trợ tài xế an tâm hơn khi hoạt động, đại diện Gojek cho biết triển khai các chương trình phúc lợi, hỗ trợ chi phí xăng dầu cho các đối tác tài xế có hiệu suất hoạt động tốt là một trong những gói phúc lợi thuộc chương trình GoCaptain của Gojek. Ngoài ra, chương trình GoCaptain còn có nhiều gói phúc lợi khác liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, hỗ trợ vay tiêu dùng tài chính và mua xe máy trả góp, chương trình tặng phụ kiện theo xếp hạng của đối tác tài xế. Nhằm bảo đảm thu nhập hằng ngày, đối tác tài xế đạt số điểm tối thiểu theo quy định (số điểm tích lũy dựa trên những chuyến đi đã hoàn thành) nhưng doanh thu thấp hơn so với doanh thu tối thiểu, Gojek sẽ bù lại phần chênh lệch để bảo đảm doanh thu cho các đối tác tài xế.

Ứng dụng Be cũng cho biết sẽ không tăng giá tất cả các sản phẩm, dịch vụ để góp phần chung tay vào việc bình ổn giá sau đại dịch và hỗ trợ các khách hàng của Be. Đồng thời, Be cũng quyết định hỗ trợ giảm chiết khấu lên đến 10% cho các tài xế beCar thân thiết tại TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, nâng mức các chương trình hỗ trợ thu nhập (lên đến 2 triệu đồng/tuần) cho các tài xế. Bà Vũ Hoàng Yến, Tổng Giám đốc Be Group, cho biết Be luôn cân nhắc kỹ các chính sách có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng cũng như tài xế. Be thường xuyên theo dõi, lắng nghe các góp ý, phản hồi của thị trường, để điều chỉnh chính sách vận hành kinh doanh phù hợp.

Từ chối tuyến đường ngắn để giảm chi phí

Nhiều tài xế taxi cho biết do giá xăng tăng cao nên họ không nhận khách ở khoảng cách quá xa, trong khi tuyến đường khách đi lại quá ngắn để đỡ tốn chi phí nhiên liệu.

Nhiều tài xế xe công nghệ cũng như taxi truyền thống không còn chạy rảo tìm khách như trước mà tìm nơi vắng, có bóng mát để chờ khách. Các tài xế cũng cho biết do giãn cách xã hội nên nhiều người về quê và từ đầu năm nay họ cũng muốn quay trở lại TP HCM để tiếp tục chạy xe. Tuy nhiên, do giá xăng dầu tăng quá cao nên họ cũng thay đổi ý định và tiếp tục chờ khi nào giá xăng giảm trở lại sẽ tính tiếp.

