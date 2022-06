Taxi điện - Bước ngoặt lớn trong ngành xe dịch vụ tại Việt Nam

“Trong bối cảnh giá nhiên liệu hoá thạch đang tăng mạnh như hiện nay, việc sử dụng xe điện rõ ràng là kinh tế hơn cả. Thêm vào đó là những chính sách hỗ trợ như miễn lệ phí trước bạ từ Chính phủ cũng khiến việc doanh nghiệp lựa chọn ô tô điện trở nên thiết thực hơn”, ông Đồng nhấn mạnh.

Thứ hai là sự bền bỉ - yếu tố được các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đặt lên hàng đầu khi chọn xe. Các dòng xe được sử dụng để chạy dịch vụ cần có độ bền cao để đáp ứng được tần suất chạy lớn và ít khấu hao nhất sau một thời gian dài sử dụng.

VinFast VF e34 dùng làm taxi là lợi thế so với các dòng xe xăng phổ thông trên thị trường

So với một hệ truyền động phức tạp của xe xăng thì động cơ điện có cấu tạo đơn giản hơn. Do đó, sử dụng VF e34, doanh nghiệp hầu như không phải lo sửa các chi tiết máy bị hao mòn. Bên cạnh đó, chế độ bảo hành tốt nhất, lên tới 10 năm hoặc 200.000 km của VinFast VF e34 cũng là lợi thế so với các dòng xe xăng phổ thông trên thị trường.

Như vậy, đội hình xe điện sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nhân lực, thời gian cũng như chi phí chăm sóc, bảo dưỡng xe.

Thứ ba là sự yên tâm từ chính sách cho thuê pin độc đáo của VinFast, giúp các doanh nghiệp taxi yên tâm trong suốt vòng đời của chiếc xe. Pin xe sẽ được thay khi dung lượng giảm xuống dưới 70% hoặc có những trục trặc mà không phải lỗi do người dùng.