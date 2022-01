Tậu xế hộp tiền tỉ nhưng bị chê mua trả góp, Ngân 98 đáp sốc

Nói chung là Ngân sợ tính trước bước không qua, cho nên Ngân có bao nhiêu, Ngân chơi bấy nhiêu. Nói thiệt là Ngân không dám mua trả góp mọi người à. Ngân sợ lắm. Chứ không phải cứ muốn là mua trả góp đâu mọi người ơi.

Khi mấy bạn khinh bỉ và cười người ta điều gì đó thì nên nghĩ sâu, nghĩ xa, nghĩ rộng thêm 1 tí nữa đi. Với lại cho Ngân hỏi, có ai mua trả góp được bằng lá lúa hay tiền âm phủ chưa mà sao bị khinh bỉ dữ vậy?".

Hiện những chia sẻ từ Ngân 98 đang nhận được sự ủng hộ từ đông đảo cộng đồng mạng. Đa số khán giả đều cho rằng tài khoản kia quá sức kém duyên và có cái nhìn quá sai về những người thường mua đồ trả góp.