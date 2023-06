Tàu vũ trụ Thần Châu-16 đưa 9 hạt giống thí nghiệm vào không gian

Ngày 1/6, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Lý do trả hồ sơ chưa được TAND TP.HCM công bố.