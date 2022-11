Tàu vận tải đâm chìm tàu cá, 8 thuyền viên được cứu sống

Đến 20h cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách phía nam cửa biển Phan Thiết 57 hải lý thì tàu cá bị một tàu vận tải lớn đâm chìm giữa biển khơi.

Do bị đâm mạnh, tàu cá chìm quá nhanh, các thuyền viên chỉ kịp nhảy xuống biển thoát nạn. Sau đó, 8 người may mắn được tàu cá BTh-98340TS (do ông Nguyễn Văn Mót làm thuyền trưởng) đang hoạt động gần đó, cứu vớt mọi người an toàn.

Hiện tàu cá BTh-98340TS tiếp tục đánh bắt hải sản, dự kiến 3-4 ngày nữa mới đưa 8 thuyền viên được cứu sống về Cảng Phan Thiết.