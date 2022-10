Tàu Thường Nga 5 giúp giải mã sự hình thành núi lửa trên Mặt Trăng

Các nhà khoa học cho rằng những thành phần nóng chảy được bổ sung bên trong Mặt Trăng có thể làm giảm nhiệt độ nóng chảy của lớp bề mặt và do đó kích hoạt sự hình thành các núi lửa Mặt Trăng.

Nhà khoa học Su Bin thuộc IGGCAS cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng magma do Thường Nga 5 mang về được tạo ra ở độ sâu tương tự nhưng mát hơn 80 độ C so với magma do Apollo thu thập. Điều đó có nghĩa là lớp phủ Mặt Trăng đã trải qua thời gian 'hạ nhiệt' chậm và bền vững ở 80 độ C từ khoảng 3 tỷ năm đến 2 tỷ năm trước."

Theo các khoa học, công trình nghiên cứu dựa trên các mẫu vật mà tàu Thường Nga 5 mang về cung cấp bằng chứng về một cơ chế khả thi giải thích việc hình thành núi lửa trên Mặt Trăng.

Các mẫu đất đá Mặt Trăng do sứ mệnh Apollo (Mỹ) và Luna (Nga) thực hiện cách đây nhiều thập kỷ đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lịch sử và sự tiến hóa của Mặt Trăng.