Tàu metro số 1 dừng đột ngột, hành khách ngơ ngác

Sự cố mất tín hiệu khiến một đoàn tàu metro số 1 dừng đột ngột làm ảnh hưởng dây chuyền toàn tuyến, hàng nghìn hành khách ngơ ngác. Tối 26/12, lãnh đạo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) xác nhận thông tin sự cố trên và cho biết chuyến tàu mang số hiệu 1700 xuất phát từ ga Bến xe Suối Tiên đi về ga Bến Thành. Cụ thể, do lỗi mất tín hiệu khiến một đoàn tàu phải dừng lại. Vụ việc gây ảnh hưởng dây chuyền khiến toàn bộ tuyến "tê liệt", hành khách ngơ ngác. Theo MAUR, lúc 18h30, tàu dừng tại ga Ba Son. Tại đây, trong lúc kiểm tra, bộ phận điều độ của Công ty vận hành metro số 1 (HURC1) nhận thấy có một vài chi tiết trong tín hiệu chưa đúng theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật. Hành khách hoảng loạn trên tàu metro do sự cố lỗi kỹ thuật. Ảnh: H.K "Do đây là giai đoạn mới vận hành đoàn tàu, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách, nhân viên và phương tiện, nhân viên vận hành đã xin ý kiến và Ban quản lý đường sắt đô thị, Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 quyết định tạm dừng đoàn tàu để phối hợp với nhà thầu HITACHI tổ chức kiểm tra, đánh giá", MAUR thông tin. Sau khoảng 10 phút kiểm tra, các đơn vị liên quan cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại. "Rất mong các hành khách tham gia chuyến tàu 1700 vừa qua chia sẻ trong giai đoạn đầu phục vụ. Chúng tôi phục vụ với tất cả vì sự an toàn và thuận tiện của hành khách", MAUR cho hay. Metro số 1 chính thức vận hành vào ngày 22/12, sau 12 năm xây dựng. Người dân sẽ được trải nghiệm miễn phí trong tháng đầu vận hành. Theo thống kê của HURC1, trong 4 ngày qua, đơn vị đã vận hành 797 đoàn tàu điện, phục vụ 394.967 lượt hành khách đi lại. Trong đó, ngày đầu vận hành có 149.870 lượt khách, đông nhất. Ít khách nhất là ngày thứ 2 với 38.751 lượt.