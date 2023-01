Tàu hỏa tông xe đầu kéo: Nhân viên đóng chắn chậm, không ra hiệu dừng tàu?

“Ở đây có 2 vấn đề thể hiện nhân viên gác chắn nghiệp vụ yếu. Thứ nhất là đóng chắn chậm, thứ hai là không chạy ngược về hướng tàu để báo hiệu cảnh giới cho lái tàu dừng lại trước khi qua đường ngang”, đại diện Cục Đường sắt nói rõ.

Theo cơ chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND TP. Hà Nội, nhân viên gác chắn do địa phương quản lý được đào tạo nghiệp vụ tại Trường Cao đẳng Đường sắt. Nhưng qua vụ tai nạn cho thấy, nhân viên gác chắn xử lý tình huống chưa chuẩn, thiếu kinh nghiệm.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vị trí xảy ra tai nạn là lối đi tự mở công cộng km 28+800 tuyến đường sắt Bắc - Nam, không thể thu hẹp do đi vào khu đông dân cư nên đành để tồn tại.

Vị trí là lối đi dân sinh chưa thể rào chắn. Do vậy, để tăng cường an toàn, TP. Hà Nội đã chi kinh phí tổ chức chốt gác, cử người cảnh giới 24/24h. Tại vị trí này, nhân viên cảnh giới do Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Hà Tây quản lý.