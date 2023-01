Tàu hoả hất tung xe đầu kéo chở sắt, người gác chắn bị thương

Your browser does not support the video tag.

Đại diện VNR cho biết, gác chắn đường ngang tại khu vực này do địa phương quản lý, nhân viên trực gác chắn cũng là người địa phương, không phải nhân sự của VNR.

Trích xuất camera cho thấy, một người bước ra khỏi lán để chuẩn bị hạ gác chắn thì mũi xe đầu kéo đã tiến vào án ngữ đường ray.

Tuy nhiên, thời điểm người gác chắn bước ra khỏi lán đến khi tàu tới chỉ khoảng 1 phút. Có ý kiến cho rằng 1 phút là quá ngắn, rào chắn lẽ ra phải được hạ xuống sớm hơn.

Hiện đại diện VNR cho biết, các đơn vị đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Đ.K (t/h)

Theo VietNamNet