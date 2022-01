Tàu Cát Linh - Hà Đông từ chối phục vụ khách say xỉn trong dịp Tết

một giờ trước Ẩm thực

Một cơ sở ở tỉnh An Huy (Trung Quốc) sản xuất kẹo may mắn từ đậu nành, mè đen và đường mạch nha. Mỗi viên kẹo có một chữ Hán với ý nghĩa như tài lộc, hạnh phúc, an lành...