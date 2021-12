Tàu Cát Linh - Hà Đông chở khách - Sự kiện tiêu biểu của Hà Nội năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Hà Nội vừa đưa ra 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô.

1. Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, Đảng bộ thành phố Hà Nội sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống

Thành phố đã phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng. Quyết tâm, gương mẫu sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Thành ủy đã sớm ban hành 10 Chương trình công tác toàn khóa, trong đó có Chương trình số 01-CTr/TU về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025"; ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, Nghị quyết số 04-NQ/TU "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo" để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành công rất tốt đẹp (Ảnh: Hữu Nghị).

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Thành phố đã chủ động, triển khai sớm các bước công việc về bầu cử trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp; với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thủ đô đã thành công rất tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Cử tri đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ với tỷ lệ phiếu bầu cao. Số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,16%, cao hơn nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thành phố đã bầu đủ 29 đại biểu Quốc hội, 95 đại biểu HĐND Thành phố theo đúng cơ cấu, số lượng; 30 quận, huyện, thị xã đã bầu được 1.052 đại biểu HĐND quận, huyện, thị xã; cấp xã, phường đã bầu được 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

3. Quyết liệt thực hiện "mục tiêu kép", kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chuyển sang trạng thái "thích ứng an toàn, linh hoạt", bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Kinh tế Hà Nội thể hiện rõ xu hướng phục hồi.