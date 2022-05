Tàu Cát Linh đột ngột dừng trong mưa dông, lãnh đạo Metro Hà Nội nói gì?

Theo chị Ngọc Hân (sống ở quận Hà Đông, Hà Nội), vụ việc trên xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng nay (23/5). Ở thời điểm này, khi đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị (metro) Cát Linh - Hà Đông chuẩn bị đến ga Cát Linh (trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội) thì đột ngột dừng lại.

"Tôi không hiểu do đoàn tàu gặp sự cố hay vì lý do nào mà đang di chuyển thì tàu bất ngờ dừng lại. Việc này khiến tôi cùng nhiều hành khách nhốn nháo. Sau một thời gian ngắn, tàu lại tiếp tục di chuyển về ga Cát Linh, đơn vị vận hành cũng không phát loa thông báo giải thích lý do" - chị Hân cho hay.