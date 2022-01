Tất tay chờ vận may, ai ngờ bị trắng tay

“Kinh nghiệm xương máu của tôi là, tránh sa đà vào suy nghĩ của đám đông, đôi khi các room chat, diễn đàn đầu tư... lại chính là nơi “lùa gà, xén lông cừu” kinh dị nhất”; “Khi mất tiền cảm xúc thường tăng mạnh, nếu không đủ can đảm cắt lỗ toàn bộ thì cũng phải cắt lỗ 50% danh mục để tỉnh táo suy nghĩ lại”; “Trên thực tế, chiến lược đầu tư nào cũng tiềm ẩn rủi ro. Giống ông Warren Buffet có nói "Khi thủy triều đi xuống mới biết ai đi bơi mà không bận quần bơi””… Những kinh nghiệm được rút ra sau đợt điều chỉnh mạnh của thị trường.

Đầu tư "all in" cũng tương tự như thuật ngữ "đội bóng một người" ở trong bóng đá khi chỉ có 1 người làm nhân vật quyết định để làm nên thành công của cả đội. Kiểu đầu tư tất tay không sai nhưng do tính tập trung cực cao, việc lựa chọn "cầu thủ chiến lược" đòi hỏi năng lực lựa chọn cổ phiếu cực kỳ tốt của người quản lý.

Giới chuyên gia cho rằng, nếu nhà đầu tư muốn tất tay vào một cổ phiếu thì cần xác định giá cổ phiếu có thể biến động khôn lường. Nhà đầu tư cần theo dõi rất sát hoạt động kinh doanh và cả triển vọng lĩnh vực mà doanh nghiệp đang tham gia. Nhưng chứng khoán vẫn luôn có những rủi ro tiềm ẩn, nếu giá cổ phiếu bắt đầu đi ngược với kỳ vọng quá nhiều, nhà đầu tư phải có nguyên tắc cắt lỗ để bảo toàn vốn. Kinh nghiệm từ sai lầm sẽ luôn cho ta nhiều bài học xương máu.

Theo VTV