Tất tần tật thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM: Cẩn thận bị đình chỉ!

Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X; FX-880BTG; - VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus ; - Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X ; - Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; - Deli W1710, WD991ES ; - Eras E370, E371, E372, E379, E380; - Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX- 570VN PLUS, FX-570MS

Không được mang vào phòng thi giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin... hay các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

Lưu ý trong phòng thi

Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Phải kiểm tra đề thi để đảm bảo có đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Sau khi kiểm tra đề thi, phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN); không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép.

Phải làm bài thi trên Phiếu TLTN được in sẵn và được phát. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời.

Không được trao đổi, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi.

5 trường hợp bị đình chỉ thi

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy định ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo.

- Mang vật dụng trái phép vào phòng thi.