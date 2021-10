Tất bật dọn rác, bùn lầy bủa vây phố cổ Hội An sau ngập lụt

Trước đó, ngày 17/10, lũ thượng nguồn đổ về kèm theo mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở TP Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu.

Nước lũ rút, hơn 40 công nhân được huy động gấp rút dọn dẹp rác thải, bùn non bám đọng trên đường.

Lực lượng chức năng dọn dẹp rác thải, bùn đất

Sau khi nước lũ rút, lượng rác thải lớn như củi, thùng xốp, túi nilon… trôi từ thượng nguồn về ứ đọng thành đống trên cầu An Hội.

Đoạn đường Bạch Đằng bùn non phủ lớp dày gần 10cm, Công ty CP công trình công cộng Hội An huy động 40 công nhân dọn bùn non và các loại rác thải.

Sau khi dọn xong bùn rác, lực lượng chức năng sẽ phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường.