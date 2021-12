Tất bật cuối năm, Minh Hằng vẫn tự tin show body 0% mỡ thừa

Là một trong những ca sĩ đình đám showbiz Việt bởi chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, Minh Hằng còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Mới đây, cô khiến netizen không khỏi xuýt xoa khi khoe vòng 2 phẳng lì, bé ti không chút mỡ thừa dù đang bận rộn chạy show.

Mỹ nhân sinh năm 1987 tâm sự: "Đi quay mà vẫn giữ được cơ là nghị lực phi thường".