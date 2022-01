Tập trung tối đa cho công tác tổ chức trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

Ông Lê Hoài Anh - Tổng Thư ký VFF - cũng báo cáo những nét chính về công tác tổ chức trận đấu, khách sạn lưu trú của đội khách và đội chủ nhà Việt Nam cũng như đoàn quan chức trận đấu, các quy định khán giả tới sân cổ vũ cho 2 đội tuyển, trong đó có các quy định cụ thể về an toàn y tế theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương và AFC cũng như sự phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Cùng với báo cáo của VFF, đại diện: Công an thành phố Hà Nội, các Sở Y tế, Du lịch của Hà Nội, đại diện UBND các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Đống Đa cũng có những báo cáo liên quan đến sự phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, vấn đề an ninh tiếp tục được chú trọng, trên cơ sở kinh nghiệm các trận đấu trước đó của tuyển Việt Nam thuộc vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực Châu Á. Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng các phương án cụ thể và tiếp tục phối hợp cùng VFF để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.