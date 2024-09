Tập đoàn nhà ông Trump muốn mở sân golf ở Hưng Yên: Quy mô "siêu khủng" ra sao?

Tập đoàn của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có quy mô hàng trăm công ty, trị giá nhiều tỷ USD, là ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, khách sạn và sân golf tại Mỹ nhưng cũng thăng trầm theo con đường chính trị của ông Trump. Ông lớn bất động sản, khách sạn, sân golf Đầu tuần này, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã làm việc với lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn The Trump Organization - Tập đoàn của gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tập đoàn này muốn hợp tác, đầu tư tại Hưng Yên trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, sân golf và tổ hợp vui chơi, giải trí. Trump Organization là tập đoàn tư nhân đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý tài sản… Tập đoàn này được thành lập vào năm 1927 và ban đầu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản ở New York. Năm 1971, ông Donald Trump đã tiếp quản tập đoàn này và mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân golf, giải trí, quản lý tài sản, môi giới, tiếp thị… Sau khi ông Donald Trump cầm trịch, Trump Organization có dự án nổi tiếng đầu tiên là Grand Hyatt New York vào năm 1980, được cải tạo từ khách sạn Commodore tại Manhattan. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYPost Trump Organization sau đó dồn dập thực hiện các dự án bất động sản khắp Manhattan, một quận có mật độ dân số đông nhất New York. Tại trung tâm kinh tế và thương mại của nước Mỹ này, ông Donald Trump đã xây dựng tòa nhà xa hoa bậc nhất, Tháp Trump (Trump Tower) ở số 721-725 Fifth Avenue giữa đường 56 và 57 ở Midtown Manhattan. Trump Tower cao hơn 200m, 58 tầng, được khánh thành năm 1983 và được xem là một trong những công trình mang tính biểu tượng của New York. Đây cũng là địa điểm, văn phòng của nhiều thương hiệu cao cấp và chính gia đình ông Trump. Trump Tower được xem là một minh chứng về tầm nhìn vĩ đại của ông Trump với vị thế là điểm đến của những người giàu có Mỹ. Trump Organization đã kiếm được 300 triệu USD tiền bán căn hộ tại tòa tháp này. Gia đình Trump sở hữu một căn penthouse chiếm ba tầng trên cùng, có view đắt giá nhìn thẳng ra công viên Central Park. Ông Trump làm việc ở tầng 26, có một thang máy riêng có thể đưa ông từ văn phòng đến căn hộ gia đình. Còn Trump World Tower là một tòa nhà chung cư tại khu phố Turtle Bay cũng ở Midtown Manhattan. Tòa nhà được phát triển bởi Donald Trump và được xây dựng từ năm 1999-2001, cao 262m. Văn phòng làm việc của ông Donald Trump ở Trump Tower. Ảnh: BI Tỷ phú Mỹ gốc Việt nổi tiếng Chính Chu, chồng của ca sĩ Cẩm Ly, nổi tiếng với biệt danh "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall, đã chi hơn 34 triệu USD mua trọn một tầng tại Trump World Tower làm penthouse 1.400m2. Căn hộ có tầm nhìn đối diện là trụ sở Liên Hợp Quốc. Trump Organization có hàng chục sân golf, khách sạn và rất nhiều tòa nhà căn hộ. Trong tài liệu công bố khi tranh cử, ông Trump cho biết Trump Organisation được hình thành từ hơn 500 công ty khác nhau. Ông Trump cũng nằm trong ban lãnh đạo của một số công ty có trụ sở ở Anh. Ông Trump không điều hành Trump Organization khi làm tổng thống Trong khoảng thời gian 4 năm làm tổng thống Mỹ từ 2017-2020, ông Donald Trump đã thôi không điều hành Trump Organization. Hồi cuối năm 2016, luật sư của ông Donald Trump trả lời CNN cho biết, ông Trump không muốn tận dụng quyền tổng thống để tăng tài sản. Trump Organization sau đó được đưa vào một quỹ ủy thác để tránh xung đột lợi ích. Ông đã trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017. Tất nhiên, việc kinh doanh vẫn nằm trong tay gia đình Trump. Được biết, sau đó, Ivanka đã điều hành mảng khách sạn, Donald Jr. chịu trách nhiệm mảng sân golf, còn Eric quản lý nhà máy rượu và các dự án phát triển mới. Con cái ông Trump điều hành Trump Organisation khi ông Trump làm tổng thống Mỹ. Ảnh: Express Trong thời gian ông Trump làm tổng thống Mỹ, gia đình ông hạn chế tốc độ mở rộng và giảm ký hợp đồng với các đối tác quốc tế có thể gây xung đột lợi ích. Các con của ông Trump không thực hiện nhiều thương vụ mới, chỉ để tài sản tăng trưởng tự nhiên. Kinh doanh biến động theo con đường chính trị của ông Trump Hoạt động kinh doanh của Trump Organization bị ảnh hưởng khá nhiều vì những hoạt động chính trị của ông Donald Trump. Trong những lần tranh cử, những chính sách và bình luận gây tranh cãi của ông đã khiến thương hiệu Trump bị ảnh hưởng tiêu cực. Lượng khách đến các khu vui chơi nghỉ dưỡng của Trump Organization cũng giảm. Trong vài năm gần đây, Trump Tower là nơi gắn với các cuộc điều tra liên bang nhắm tới ông Trump và các cuộc biểu tình ủng hộ/phản đối ông Trump khi cựu Tổng thống Mỹ bị điều tra hình sự. Trump Tower được bao quanh bởi các cổng sắt và an ninh vũ trang, gây nhiều thiệt hại cho tòa nhà và người thuê. Tỷ lệ lấp đầy tại tòa nhà này liên tục giảm trong vài năm gần đây, thay vì mức 99% như trước đó. Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Donald Trump và 4 năm ông Trump ở Nhà Trắng, các giao dịch kinh doanh nước ngoài của cựu Tổng thống Mỹ luôn bị giám sát chặt chẽ vì những xung đột lợi ích tiềm ẩn. Biểu tình trước tòa Trump Tower. Ảnh: AN Sau khi ông Trump không còn là tổng thống, từ năm 2021, Trump Organization đã khôi phục các nỗ lực mở rộng toàn cầu, với việc xây dựng thêm các sân golf và dự án bất động sản ở nước ngoài, trong đó có Scotland, Ấn Độ, Indonesia, Oman, Saudi Arabia… trị giá nhiều tỷ USD. Trong nhiều năm qua, Trump Organization cũng đã rút lui hoặc ngừng tính toán các dự án ở nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Trung Quốc, Brazil… Gần đây, tài sản của ông Trump cũng trồi sụt liên tục khi cổ phiếu Trump Media & Technology Group - công ty điều hành mạng xã hội Truth Social do ông Donald Trump sáng lập liên tục biến động theo các diễn biến trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới, từ những lần ám sát hụt cho tới tỷ lệ ủng hộ theo các khảo sát… Theo Forbes, tính tới ngày 19/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có khối tài sản 3,9 tỷ USD và chỉ còn xếp thứ 879 trên thế giới. Hồi giữa tháng 8, tài sản của ông Donald Trump đã giảm mạnh xuống còn 4,9 tỷ USD. Trước đó, vào giữa tháng 7, cũng theo Forbes, ông Trump có khối tài sản 6,5 tỷ USD và xếp thứ 450 trong danh sách các tỷ phú USD trên phạm vi toàn cầu. Một câu hỏi được đặt ra là liệu ông Trump có cam kết chấm dứt các thỏa thuận kinh doanh nước ngoài một lần nữa nếu giành lại quyền lực tại Nhà Trắng hay không? Một số thông tin từ Trump Organization cho biết điều đó có khả năng sẽ xảy ra.