Tập đoàn IMC ra mắt ứng dụng xem phim và giải trí trực tuyến Today Plus

Nền tảng giải trí vững mạnh tích hợp trong Today Plus

Tập đoàn IMC là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành truyền thông đa phương tiện với các kênh truyền hình chất lượng như TodayTV, YouTV, MTV Việt Nam và Paramount Network. Với kinh nghiệm nhiều năm cùng vị thế vững chắc trong thị trường, Tập đoàn IMC tiếp tục cho ra mắt đứa con tinh thần mang tên Today Plus. Ứng dụng Today Plus hội tụ tinh hoa giải trí đặc sắc và mang đến những trải nghiệm độc đáo, mới mẻ chỉ với chiếc smartphone. Today Plus hoạt động mạnh mẽ với phương châm: Today Plus thấu hiểu khán giả Việt – Giải trí đơn giản – Giải trí chỉ bằng 1 chạm.