Tập đoàn Hòa Phát lỗ nặng, ông Trần Đình Long mất 1,9 tỷ USD

Tập đoàn Hoà Phát (HPG) của chủ tịch Trần Đình Long vừ công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu giảm 12% so với cùng kỳ xuống 34.440 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế âm 1.786 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức cao, tương ứng gần 116.560 tỷ đồng và 10.443 tỷ đồng, lần lượt đạt 76% và 39% kế hoạch năm. Lĩnh vực thép và sản phẩm liên quan đóng góp trên 90% doanh thu và lợi nhuận.

Sở dĩ lợi nhuận quý III suy giảm, theo Hòa Phát, là do nhu cầu thép suy yếu ở cả trong nước và thế giới. Trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là than cốc cao gấp nhiều lần so với bình thường.

Cổ phiếu HPG hôm 28/10 quay đầu giảm sau một phiên hồi phục hiếm hoi vào ngày 27/10.