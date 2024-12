Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng, nhiều thông tin liên quan tới ông Lương Trí Thìn

Tập đoàn Đất Xanh bị xử phạt nặng do không công bố, công bố chậm nhiều thông tin quan trọng liên quan tới ông Lương Trí Thìn và thay đổi phương án sử dụng vốn nhưng không thông qua đại hội cổ đông. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG), với tổng số tiền phạt hơn 515 triệu đồng. Tập đoàn Đất Xanh bị phạt nặng do không công bố nhiều thông tin giao dịch quan trọng, cần công bố có liên quan đến ông Lương Trí Thìn, hiện là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và trước ngày 3/7 là chủ tịch HĐQT. Cụ thể, Đất Xanh bị phạt 350 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023. DXG đã sử dụng 36,56 tỷ đồng trong tổng số 1.220 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để trả nợ vay cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An mà không thông qua ĐHĐCĐ. Ông Lương Trí Thìn, thành viên HĐQT Đất Xanh. Ảnh: DXG Đất Xanh bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ một số báo cáo tình hình quản trị công ty từ 2022 tới nửa đầu năm 2024. Trong đó, có giao dịch vay ông Lương Trí Thìn 30 tỷ đồng nửa đầu năm 2024. DXG cũng không báo cáo về việc bảo lãnh cho khoản vay một số công ty liên quan cũng như có phát sinh giao dịch vay ông Lương Trí Thìn 150 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm 2023. Bên cạnh đó, DXG không trình bày thông tin 2 công ty (Ihouzz và Tulip) - người có liên quan của ông Lương Trí Thìn trong bản cáo bạch - chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023. Khi đó, ông Lương Trí Thìn là chủ tịch HĐQT Đất Xanh, đồng thời là chủ tịch HĐQT của CTCP Công nghệ Ihouzz và chủ tịch HĐQT của CTCP Dịch vụ Tài chính Bất động sản Tulip. Đất Xanh cũng bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định các tài liệu về một số nghị quyết HĐQT thông qua ký kết các hợp đồng, thoả thuận, giao dịch với các bên liên quan... cũng như không công bố các tài liệu báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, Đất Xanh công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định thông tin các tài liệu từ một số bản án của tòa án... liên quan đến tranh chấp hợp đồng thi công với đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, trong quý III, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) ghi nhận doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản đạt gần 353 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, DXG đạt gần 829 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần so với 9 tháng đầu năm 2023. Doanh thu từ bán căn hộ và đất nền của DXG trong 9 tháng đạt hơn 2.172 tỷ đồng so với mức 1.733 tỷ đồng cùng kỳ.