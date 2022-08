Tạp chí Mỹ chê BLACKPINK chỉ giỏi nhảy, hát nhép ở VMAs 2022

Trái ngược với nhận xét của Variety, tạp chí Billboard thậm chí còn xếp sân khấu Pink Venom của nhóm thuộc top 2 màn trình diễn ấn tượng nhất tại VMAs 2022:

"Đây không chỉ là sân khấu debut của nhóm tại VMAs, mà còn là màn trình diễn đầu tiên của BLACKPINK tại một lễ trao giải Mỹ. Từ những gì chúng ta thấy, đây chắc chắn không phải lần cuối BLACKPINK xuất hiện trên sân khấu này".

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc Taylor Swift nhảy theo Pink Venom nhận về hàng triệu lượt xem

Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận BLACKPINK là một trong những nhân vật được chú ý nhất tại VMAs 2022. Ngoài việc là nghệ sĩ được nhắc tên nhiều nhất trên mạng xã hội, màn trình diễn Pink Venom của nhóm hiện cũng là video VMAs 2022 thu hút lượt xem cao nhất cho đến thời điểm ngày 31 tháng 8.