Tạp chí Forbes vinh danh Ninh Bình là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm 2023

Du khách tham quan đền Suối Tiên thuộc Khu du lịch sinh thái Tràng An. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Trước đó, tháng 2/2023, Ninh Bình vinh dự lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới do Traveller Review Awards bình chọn. Đây là giải thưởng thường niên được Booking tổ chức nhằm vinh danh các điểm đến, cơ sở lưu trú toàn cầu.



Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian qua, ngành Du lịch luôn nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điểm đến thân thiện, tuyệt vời cho du khách trong và ngoài nước. Nhằm đảm bảo đón khách an toàn, chu đáo, ngành Du lịch Ninh Bình đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tập trung đầu tư tu bổ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực phục vụ khách du lịch.