Táo Y Tế Vân Dung chơi lớn 'rap cả cụm' tại Táo Quân 2022 ?

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung đã hé lộ 10 giây đọc rap được cho là nằm trong Táo Quân 2022.

Cụ thể, Vân Dung hài hước viết : "Em thử đọc rap liên thanh. Hào hứng phấn khởi không phanh được mồm. Mới tập được một hai hôm. Ngày mai em sẽ đi ôm giải vàng".