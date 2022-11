Tạo việc làm, thu nhập cho lao động: Cần giải pháp đồng bộ

Ông Dương Quang Hiệp, Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông (Bình Dương), cho hay, vào đầu năm, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, công ty phải tăng lương từ 5-10% so với kế hoạch. “Từ đầu năm 2022, công ty tuyển đủ 3.600 công nhân lao động để đáp ứng sản xuất tại hai nhà máy ở TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên. Tuy nhiên, đến giữa năm do nguyên liệu nhập vào khó, hàng xuất chậm bởi giá cả thị trường nên công ty phải cắt giảm nhân sự chỉ còn gần 1.000 lao động thay phiên nhau làm, duy trì sản xuất. Theo kế hoạch, công ty sẽ cho công nhân nghỉ Tết sớm”, ông Hiệp chia sẻ.