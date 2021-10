Táo tợn dàn cảnh gây án ở quận 12, TP HCM

Ngày 24/10, Công an quận 12, TP HCM cho biết đang truy xét đối tượng dàn cảnh trộm xe máy trên địa bàn.

Cửa hàng Co.op Food nơi xảy ra vụ trộm xe máy liều lĩnh

Trình báo với công an, ông Nguyễn Cảnh Đại (65 tuổi, ngụ quận 12) cho hay trưa 21/10, nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe máy đến dừng trước cửa hàng Co.op Food trên đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Lúc này, nam thanh niên nói bị say nắng rồi lấy tiền nhờ ông Đại vào bên trong cửa hàng mua giúp chai nước suối.



Tưởng thật, ông Đại vào trong mua nước thì xuất hiện 1 thanh niên khác đến dắt xe máy của khách đang mua đồ tại cửa hàng rời đi. Do chiếc xe này còn cắm chìa khoá trên ổ khoá nên kẻ gian nhanh chóng nổ máy rồi chạy mất. Thanh niên đưa tiền nhờ người bảo vệ mua nước cũng rời đi ngay sau đó.



Chị H. (chủ nhân chiếc xe máy hiệu SH Mode bị trộm lấy mất) cho hay chiếc xe chị mua hơn 60 triệu đồng, bên trong xe có một số giấy tờ tuy thân.