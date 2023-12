Tạo sinh kế bền vững với du lịch cộng đồng ở Rum Ho

Bản Rum Ho, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) là một bản nhỏ giữa rừng nơi đang phát triển mô hình du lịch sinh thái trải nghiệm cộng đồng để cải thiện đời sống của người dân. Ảnh: An Thành Đạt

Rum Ho với cuộc sống thanh bình giữa đại ngàn Trường Sơn. Ảnh: An Thành Đạt

Làm du lịch cộng đồng là “chuyện thường ngày” ở nhiều nơi nhưng giữa bốn bề đại ngàn Trường Sơn nơi không có sóng điện thoại, không có điện lưới quốc gia như Rum Ho lại là việc khó như lên trời. Mặc dù tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Rum Ho phong phú, ít nơi nào có được nhưng "làm du lịch" với bà con nơi đây là một điều mới mẻ.

Những căn nhà sàn gỗ truyền thống của đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều. Ảnh: An Thành Đạt

Người mẹ Vân Kiều ở bản Rum Ho và du khách. Ảnh: An Thành Đạt

Bà Hồ Thị Thành, 78 tuổi người dân tộc Bru – Vân Kiều ở bản Rum Ho. Ảnh: An Thành Đạt

Như lời bà Hồ Thị Thành, 78 tuổi, người bản Rum Ho thì họ vốn chỉ biết vào rừng lấy lâm sản phục vụ cho cuộc sống thường ngày từ bao đời nay. Khi cán bộ nhà nước, các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội như Công ty Netin Travel, Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam… tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, tìm kiếm sinh kế, bà con ở đây mới vỡ ra chuyện "làm du lịch". Họ được chia sẻ việc khai thác tiềm năng, lợi thế, cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình để phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế lâu dài.

Son Homestay do bà con dân tộc Bru – Vân Kiều làm chủ và vận hành để phục vụ du khách thập phương. Ở giữa rừng, không có điện và sóng điện thoại nhưng cuộc sống của người dân nơi đây no ấm và trong lành. Ảnh: An Thành Đạt

