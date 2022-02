Táo Quân nhạt: Nội dung non yếu, nặng phần xách mé kẻ chợ

Và vượt trên hết là nhiều năm nay, Táo Quân đã không còn mang tính đả kích xã hội, đấu tranh chống tiêu cực xã hội bằng ngôn ngữ sân khấu dí dỏm nữa mà chuyển sang thành ngôn ngữ giễu nhại, thậm chí là cà khịa. Cái sâu cay không còn. Cái mỉa mai mang tính thân phận chung cũng không còn. Chỉ còn lại là cái “chửi mà không dùng ngôn ngữ tục tĩu cho hợp với sân khấu và truyền hình”. Rõ ràng, đây là sự mất chất của chương trình Táo Quân nhiều năm qua, dù vẫn quy tụ dàn diễn viên tài năng, duyên dáng của mình.

Nhưng đằng sau hai điểm yếu ấy thì chương trình cũng đưa ra được một điểm đáng khen ngợi vô cùng. Đó chính là bản thân chương trình đã thể hiện được bộ mặt và bản chất thật. Nhìn cảnh nhốn nháo, quân hồi vô phèng của một cái Thiên đình trong chương trình Táo Quân, cách mà từ “Ngọc Hoàng” cho tới các "Táo đầu lĩnh” xỉa đểu nhau, chúng ta sẽ hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy.

Qua hình thức và nội dung non yếu, nặng phần xách mé kẻ chợ của mình, chương trình đã cho thấy thực trạng hiện tại của xã hội còn nhiều bất cập.

Hà Quang Minh