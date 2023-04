Tạo mọi điều kiện cho con tự lập nhưng bé vẫn không rời mẹ nửa bước, lý do thực sự của những em bé bám mẹ là gì?

Những em bé "bám mẹ" này có vấn đề gì không? Liệu sau này khi không có mẹ, con có hoà nhập được với trường học hay xã hội không?

Theo nhà tâm lý học Philippa Perry, tác giả cuốn sách The Book You Wish Your Parents Had Read: "Khi một đứa trẻ có khả năng xây dựng gắn kết mạnh mẽ với người chăm sóc, chúng sẽ có nền tảng để xây dựng những kết nối xã hội sâu sắc khác trong tương lai".



Chị Alicia Vu và con gái.

Bạn có thể làm gì để vượt qua giai đoạn này?