Tạo fanpage giả mạo giải chạy để lừa thanh toán online

Thời gian qua, liên tiếp xuất hiện các thủ đoạn giả mạo các ban tổ chức chương trình giải trí, thể thao, đăng tải thông tin sai nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng. Mới đây, Ban tổ chức giải chạy Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 phát đi thông báo về việc xuất hiện tài khoản facebook giả mạo Ban tổ chức đăng tải thông tin sai lệch, giả mạo giải chạy nhằm lừa đảo vận động viên. Theo đó, tại fanpage giả mạo này, các đối tượng đã cung cấp số tài khoản: 9486786839, được mở tại ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản là Công ty TNHH COAREST chỉ mới thành lập ngày 16/10, do đối tượng Hồng Thu Hà làm đại diện pháp luật. Công ty TNHH COAREST có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ dùng chính cho gia đình. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện các fanpage giả mạo chương trình Nha Trang Night Run Sanvinest khiến không ít nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của chương trình. Chạy bộ là môn thể thao được nhiều người yêu thích tại Việt Nam. (Ảnh: Chí Hiếu) Thủ đoạn chung của các đối tượng trên là tạo lập các fanpage giả mạo giống y hệt giao diện của fanpage chính thống. Tại đây, đối tượng đăng tải những thông tin sai lệch về các chương trình, đính kèm với các hình ảnh được thiết kế tinh vi hoặc sao chép từ fanpage chính thức, khiến nhiều người dùng dễ dàng tin tưởng. Khi nạn nhân đã sập bẫy, các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu thanh toán các khoản tiền như phí tham gia chương trình, phí hệ thống hoặc các chi phí phát sinh khác. Sau khi nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng sẽ chặn mọi liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Tình trang mạo danh các đơn vị, tổ chức uy tín hiện này đã ở mức độ tinh vi, không chỉ có các fanpage trên mạng xã hội, mà các đối tượng lừa đảo còn có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để lập các trang web, ứng dụng mạo danh tổ chức ngân hàng và các tổ chức tài chính, đơn vị trung gian thanh toán. Sau đó, tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức (chạy quảng cáo, phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng hoặc mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nạn nhân…) nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng và thực hiện kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nhận định từ chuyên gia an ninh mạng, quá trình tạo nên một bản sao nhằm phục vụ mục đích xấu chỉ tính bằng đơn vị phút và đây chính nguyên nhân khiến ứng dụng mạo danh, website giả mạo xuất hiện tràn lan trên không gian mạng Việt Nam cũng như quốc tế thời gian qua. Đáng chú ý, để phát triển các app hoặc website bằng công nghệ no-code (không lập trình) hoặc AI code (dùng AI lập trình) thường được rút ngắn đáng kể so với cách lập trình truyền thống. Bởi các nền tảng no-code có thể giảm thời gian phát triển lên đến 90% so với việc phải tự viết mã từ đầu. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực này, tội phạm mạng chỉ mất chưa đầy 1 giờ để có thể tạo ra các giao diện giống 100% với tính năng trang đăng nhập tài khoản của các ngân hàng, thậm chí tên miền cũng có sự tương đồng dù chỉ khác biệt nhỏ như dấu trừ, dấu chấm hay dùng tên miền phụ. Trước thủ đoạn lừa đảo nói trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân nên thận trọng trước những bài đăng hoặc những thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Thực hiện xác minh tính minh bạch của thông tin thông qua việc chủ động tìm hiểu trên các trang chính thống. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các đối tượng lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm dưới bất kỳ hình thức nào. Không truy cập vào các đường dẫn lạ. Tuyệt đối không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu, hoặc bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời. Chí Hiếu