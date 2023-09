Táo để 3 tháng vẫn tươi: Hoa quả nhập khẩu có hạn sử dụng không?

Tuy nhiên, táo là loại quả dễ bị dập nát trong quá trình vận chuyển. Do vậy, đây không phải thứ quả đem lại lợi nhuận cao cho người bán.

Bên cạnh đó, táo sẽ tươi ngon, đẹp mắt nhất trong điều kiện đủ lạnh. Nếu người bán không có kho lạnh hoặc tủ chứa kích thước lớn, để táo ở điều kiện thường dễ bị nhăn vỏ, nhìn mất ngon.

Ngoài ra, có nhiều loại táo với nhiều mức giá nên khách hàng cũng có nhiều lựa chọn. Họ có nhiều nơi để mua nên mức độ cạnh tranh lớn.

Trên thị trường Việt Nam, táo được nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. Giá bán dao động táo Autumn Glory (Mỹ) khoảng 100.000 đồng/kg, táo Rose s24 (Mỹ) chưa đến 100.000 đồng/kg, táo Koru (New Zealand) khoảng 150.000 đồng/kg, táo Queen (New Zealand) 130.000 đồng/kg, táo Juliet (Pháp) 170.000 đồng/kg, táo Fuji (Hàn Quốc) 80.000 đồng/kg, táo xanh Pháp 120.000 đồng/kg, táo Envy (New Zealand) dao động 200.000-300.000 đồng/kg tùy kích cỡ...

Cần quản lý chặt chẽ các đơn vị kinh doanh thực phẩm

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Vũ Vinh Phú - nguyên Phó giám đốc Sở Thương mại, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội - cho rằng về chất lượng hoa quả nhập khẩu, cần kiểm tra mới có kết quả chính xác rằng loại quả nào đảm bảo chất lượng hay không.

Theo ông, hoa quả nếu được mua tại các siêu thị lớn sẽ đảm bảo hơn bởi thực phẩm được nhập và bày bán tại siêu thị đều đã qua kiểm định.