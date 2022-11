Tang thương cả gia đình công nhân ra đi vì tai nạn giao thông

Không còn đất đai, cuộc sống gia đình càng túng quẫn hơn, hy vọng quay về quê nhà trở nên xa vời hơn bao giờ hết đối với anh Luốc.

Cuộc sống khó khăn, nhưng với người đã sống trong khó khăn lâu nay như 2 vợ chồng, thì gia đình hạnh phúc luôn là động lực. Động lực cùng nhau tạo nên tổ ấm no đủ hơn cho các con, để các con được đi học và không phải sống thiếu trước hụt sau như cha mẹ.

Nhắc tới buổi chiều đau thương đó, anh Quang bồi hồi kể lại: "Cả gia đình bị tai nạn, mất đi với thi thể không toàn vẹn. Luốc ra đi trong tư thế tay vẫn còn ôm con nhỏ ở phía trước, vợ và con lớn thì bị cuốn vào gầm xe".

Thật khó kiềm lòng khi nghĩ tới cảnh tượng đau thương đó. Qua lời kể của anh Quang, thì anh Luốc dừng xe tại đèn đỏ, một chiếc container đi đến bị mất tầm nhìn và tông thẳng vào xe anh Luốc, và nguyên nhân khiến tài xế không quan sát kỹ là do say rượu.

Hiện tại, công an đang làm việc với tài xế gây tai nạn. Thi thể 3 cha con anh Luốc đã được đưa về với gia đình, riêng thi thể chị Hòa được đưa về quê Thanh Hóa để an an táng.

Thương hoàn cảnh các nạn nhân không may mắn, chính quyền địa phương và Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một ít chi phí tang lễ..

Người mẹ già chỉ dám khóc trong đêm

Bà Nguyễn Thị Huê (66 tuổi) có 6 người con, anh Luốc là con thứ tư của bà. Anh Quang cho hay, bà Huê bị bệnh vì tuổi già, khi nhớ khi quên. Nhận được tin báo con trai mất, bà lẳng lặng đi ra chỗ khác.