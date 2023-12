Tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ của 3 bố con tử vong trên sông ở Hưng Yên

Mẹ già ngã quỵ khi nghe tin dữ

Buổi tối tại xóm nhỏ thuộc thôn Giai Phạm trở nên tĩnh lặng, không khí u buồn bao phủ ngôi nhà nhỏ của 3 bố con anh T.V.C. (SN 1997). Thi thể 3 bố con anh C vừa được tìm thấy trên sông.

Ban thờ dựng vội vàng tại thôn Giai Phạm, di ảnh 2 cháu nhỏ còn chưa kịp làm.

Tại căn nhà nhỏ trong con ngõ sâu, nơi 3 bố con anh C từng sinh sống, anh rể của anh T.V.C. cho biết, anh C. học hết cấp 2, lấy vợ bằng tuổi ở xã kế bên từ sớm. Vợ chồng anh đẻ được 2 người con gái. Thời gian trước, anh và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc. Thời gian gần đây, anh C. đã nghỉ làm, cuộc sống khó khăn. Người thân cảm nhận anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm do quá yêu người vợ mà lại đang trên đà ly hôn. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc làm tiêu cực.

“Trước khi đưa các cháu ra khỏi nhà, C. không dặn dò, cũng không mang theo tiền hay đồ đạc có giá trị. Gia đình tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Nay, chúng tôi mới nhận được tin dữ. Nỗi đau quá lớn”, anh rể a C. nói.