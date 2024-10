Tăng Thanh Hà thích mê loại quả rẻ bèo bán đầy chợ, là 'kho chứa' collagen tự nhiên, giúp trẻ hóa da hiệu quả

Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, cùng với hàng loạt vitamin như A, C, K, E và các khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, giúp tăng cường sự đàn hồi của da, làm giảm thiểu nếp nhăn. Tăng Thanh Hà bao năm qua vẫn luôn khiến nhiều người trầm trồ về nhan sắc "hack tuổi" của mình. Một trong những bí quyết giúp cô duy trì sự trẻ trung và vẻ đẹp tự nhiên chính là việc duy trì chế độ ăn giàu thực vật. Nhắc đến loại trái cây mà Hà Tăng yêu thích, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đó là quả bơ, mà quên mất một loại quả bổ dưỡng khác nàng "ngọc nữ" cũng rất yêu thích. Đó là đu đủ. Thậm chí có không ít lần, Tăng Thanh Hà còn đăng ảnh khoe bữa sáng của mình có loại quả thơm ngon này. Đu đủ được biết đến như một nguồn cung cấp collagen tự nhiên dồi dào. Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa, cùng với hàng loạt vitamin như A, C, K, E và các khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, giúp tăng cường sự đàn hồi của da, làm giảm thiểu nếp nhăn. Điều này chính là yếu tố giúp Hà Tăng duy trì làn da căng mịn và rạng rỡ. Ngoài ra, đu đủ còn chứa enzyme papain – một “vũ khí” bí mật trong việc chống lại các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa da và giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Không chỉ có lợi cho nhan sắc, loại enzyme này còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Ngoài ra, để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, Tăng Thanh Hà thường xuyên đa dạng hóa thực đơn ăn uống của mình với phương châm "mùa nào thức nấy". Mời bạn tham khảo những thức uống được Tăng Thanh Hà thường xuyên sử dụng trong quá trình làm đẹp của mình: Mùa hè năm nay có một nguyên liệu mà Tăng Thanh Hà sử dụng rất nhiều đó là matcha. Bột matcha (bột trà xanh) được làm từ những búp non của cây trà xanh, chúng vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc và Nhật Bản. Tại nước ta, matcha cũng được bán rất nhiều, giá cũng cực kỳ bình dân. Có lẽ vì đã hiểu được những công dụng quý báu của matcha trong việc duy trì tuổi thọ, sắc đẹp và sức khỏe mà Hà Tăng rất chăm chỉ sử dụng chúng mỗi ngày. Có lúc cô kết hợp matcha cùng với nước dừa tươi, cũng có khi cô kết hợp matcha cùng với sữa hạt điều... Sự kết hợp nào cũng đem đến một thức uống vô cùng đẹp mắt và tốt cho sức khỏe. Vào mùa lựu, cô lại sử dụng lựu trong thực đơn. Quả lựu thường được Tăng Thanh Hà ăn kèm cháo yến mạch vào bữa sáng. Quả lựu rất giàu chất chống oxy hóa và axit ellagic giúp bảo vệ da khỏi tác hại từ tia UVA và UVB. Nghiên cứu chỉ ra ăn lựu mỗi ngày còn giúp tăng hơn 20% tác dụng của kem chống nắng. Thành phần flavonoid trong loại quả này cũng giúp kháng viêm, chống viêm hiệu quả, ngăn ngừa sự phát triển của mụn trứng cá đồng thời hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Axit ellagic có nhiều trong lựu còn kích thích sản xuất collagen, cải thiện độ đàn hồi của da và giảm sự xuất hiện nếp nhăn. Ngoài ra, để giữ sức khỏe và nhan sắc, Tăng Thanh Hà chuộng sử dụng các loại rau lá xanh sẫm như kale, spinach để làm sinh tố, nước ép giúp bổ sung chất xơ cùng hàm lượng dồi dào chất chống oxy hoá, lý tưởng cho làn da. Tăng Thanh Hà chuộng sử dụng các loại rau lá xanh sẫm như kale, spinach để làm sinh tố, nước ép giúp bổ sung chất xơ cùng hàm lượng dồi dào chất chống oxy hoá, lý tưởng cho làn da. Nước ép xanh của Tăng Thanh Hà kết hợp nhiều các loại rau củ quả với nhau, bao gồm: cần tây, táo xanh, cam, dưa leo và rau spinach. Đặc điểm chung của các loại rau lá xanh sẫm là chứa nhiều khoáng chất cùng chất chống oxy hóa giúp ích cho hệ miễn dịch cơ thể, ngăn ngừa tác hại từ các gốc tự do gây ra. Kết hợp cùng cam, táo, dưa leo đều là những loại quả nhiều nước, giàu vitamin C, giúp thức uống thêm bổ dưỡng và ngon miệng. Sinh tố xanh cũng là một trong những món thường xuyên xuất hiện trong bữa sáng của ‘ngọc nữ màn ảnh Việt’. Cô thường kết hợp các loại rau lá xanh sẫm như kale, spinach cùng trái cây như bơ, chuối, sử dụng chà là làm chất tạo ngọt, thêm sữa hạt và bơ lạc để thức uống thơm ngon hơn. Tăng Thanh Hà còn cho thêm bột collagen giúp tăng cường chất này cho cơ thể để cải thiện sức khỏe xương khớp, độ đàn hồi cho làn da. Món matcha latte được Tăng Thanh Hà pha bằng nước cốt dừa và đường dừa thay cho đường, sữa thông thường. Ngoài ra, cô còn sử dụng nước dừa tươi kết hợp với bột trà xanh, cung cấp nhiều khoáng chất và chất chống oxy hoá có lợi cho cơ thể. Khi đến mùa hoa atiso đỏ (hibiscus), bà mẹ ba con thường tranh thủ mua nhiều, ngâm đường phèn để dành cho cả gia đình uống giải nhiệt. Cô còn tự làm thức uống này để phục vụ thực khách tại nhà hàng của gia đình. Atiso đỏ giúp mát gan, thanh nhiệt lại giàu vitamin C nhờ đó giúp chống lại các gốc tự do, góp phần làm đẹp da, ngăn ngừa lão hoá sớm. Một trong những thức uống ‘quen mặt’ trong căn bếp của Tăng Thanh Hà suốt nhiều năm nay là sữa hạt. Người đẹp sinh năm 1986 đa dạng món sữa hạt với nhiều loại nguyên liệu khác nhau như hạnh nhân, hạt điều, hạt điều Brazil,… So với sữa động vật, sữa hạt nói chung ít calo hơn, lại nhẹ bụng, dễ tiêu, giàu protein, chứa nhiều chất chống oxy hoá có lợi cho làn da, vóc dáng. Sữa hạt ướp lạnh, uống trong ngày nắng nóng cũng có tác dụng giải khát, bổ sung nước và kali cho cơ thể hiệu quả. Một công thức khác mà cô yêu thích là rau cải xoăn, bơ, chuối, bột collagen, quả chà là, sữa tươi/ sữa hạnh nhân. Hà Tăng bật mí cô thường để sẵn các loại trái cây, rau củ trong tủ đông theo từng phần nhỏ; đến sáng, cô chỉ cần cho tất cả vào máy xay đều là có ngay ly sinh tố rau ngon lành, bổ dưỡng cho gia đình. Nếu đang tìm kiếm gợi ý nước ép giúp thanh lọc cơ thể, giảm cân hiệu quả thì bạn có thể tham khảo công thức rau cần tây, táo, nước gừng từ Hà Tăng. Nếu như cần tây và nước gừng giúp detox cơ thể thì táo lại giàu vitamin, các chất chống oxy hóa, giúp tăng collagen cho cơ thể. Cần tây và táo là thứ nước uống tuyệt vời giúp giữ dáng hiệu quả. Ly sinh tố mâm xôi và chuối không chỉ giàu vitamin mà còn nhiều chất xơ, tạo cảm giác no lâu, giữ dáng hiệu quả. Nước ép cà rốt chứa nhiều vitamin A, carotenoid giúp tăng cường miễn dịch của làn da, chống lại tác hại của tia UV, nhờ đó làm chậm quá trình hình thành sạm nám và ngăn chặn dấu hiệu lão hoá da hiệu quả. Ngoài ra, so với các loại trái cây thường được ép nước, cà rốt có hàm lượng đường thấp, lý tưởng cho việc giữ gìn vóc dáng, cân nặng.