Tăng Thanh Hà khoe cận mặt con trai út, 3 tuổi đã biết vừa đàn vừa hát

Your browser does not support the video tag.

Quý tử nhà Hà Tăng vừa đàn vừa hát líu lo.

Tăng Thanh Hà thông báo việc sinh con trai thứ 3 vào tháng 12/2021. Sau hơn 11 năm hôn nhân, tổ ấm của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn hiện đã có 3 thiên thần nhỏ là Richard (9 tuổi), Chloe (7 tuổi) và Mason (3 tuổi).

Trước đó, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ hình ảnh con trai chập chững bước đi và câu chuyện về bé: "Đêm nào anh cũng vo tròn co ro trong vòng tay mẹ, đợi anh ngủ say mẹ nhẹ nhàng để anh qua một bên. Mấy phút sau anh lồm cồm bò lại chui vô vòng tay mẹ. Đôi khi anh ngồi dậy trong bóng đêm anh gọi 'mama', mẹ chồm qua ôm anh, kéo anh về phía mẹ. Mẹ cũng có chút mất ngủ ê tay lắm chứ mà anh lớn nhanh quá mẹ tận hưởng ôm anh cho đã vậy".



Tăng Thanh Hà sinh con trai út vào cuối năm 2021.