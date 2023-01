Tăng Thanh Hà hiếm khi khoe ảnh bikini, cứ đăng là gây sốt

Trong phim, cô vài vai Ngô Đồng - một cô gái luôn có khát khao được trở thành diễn viên nhưng vận may chưa mỉm cười. Cô chỉ nhận được những vai quần chúng và liên tục bị các đạo diễn chê bai về khả năng diễn xuất.

Tình cờ, Ngô Đồng gặp chàng nhiếp ảnh gia nghiệp dư Quang Hy (Lương Mạnh Hải). Vì muốn sử dụng Ngô Đồng để chụp những tấm ảnh nude, Quang Hy giả vờ làm đạo diễn. Anh ta hứa sẽ dạy cho Ngô Đồng cách diễn xuất, đổi lại, cô phải mặc những bộ trang phục thiếu vải cho anh ta chụp ảnh.

Buu

Theo Vietnamnet