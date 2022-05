Tăng Thanh Hà bất ngờ trải lòng hành trình 7 năm làm mẹ

Trên Instagram, "ngọc nữ" viết: "It's been an amazing journey of being a mother! 7 years with many sleepless nights, frustrating moments... but so much love, joy and happiness. To be able to watch my children grow up is truly a blessing and also the hardest part or motherhood. Soon i will miss this corner a lot".

(Tạm dịch: Đó là một hành trình tuyệt vời của một người mẹ. 7 năm với nhiều đêm thức trắng, khoảnh khắc thất vọng nhưng nhiều tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Có thể nhìn thấy con mình lớn lên thực sự là một điều may mắn và cũng là điều khó khăn nhất trong việc làm mẹ. Tôi sẽ nhớ góc này rất nhiều).