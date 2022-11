Tăng Thanh Hà bất ngờ muốn 'cách ly' với chồng và các con, chuyện gì đã xảy ra?

Cụ thể "ngọc nữ" tâm sự: "I told my husband and my kids give me two hours to do my work and please don't look for me, don't enter the room and ask any questions. I should have told Molly too.. (tạm dịch là Tôi đã nói với chồng và các con cho tôi hai tiếng đồng hồ để làm việc, và làm ơn đừng tìm tôi, đừng đi vào phòng và hỏi bất cứ câu hỏi nào. Tôi cũng nên nói với Molly nữa..)".

Sau khi hoàn thành công việc, Tăng Thanh Hà đều dành thời gian để chăm sóc, nuôi dạy các con và quan tâm đến chồng. Mỗi khi có không gian riêng "ngọc nữ" vẫn gặp những người bạn thân thiết trong thời gian cô còn hoạt động trong làng giải trí. Nhiều người hâm mộ hy vọng người đẹp có thể cân nhắc việc quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất trong một ngày gần nhất.



Người đẹp tỏ ra "bất lực" trước chú cún cưng





Trên mạng xã hội cô luôn hạn chế và ra sức bảo vệ diện mạo của các con mỗi khi đăng tải ảnh đời thường





Khi ngắm nhìn diện mạo hiện tại của "ngọc nữ", nhiều người cảm thấy khó tin khi biết cô đã trải qua ba lần sinh nở