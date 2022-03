Tăng sức đề kháng cho trẻ ngừa Covid-19: Nhiều mẹ chỉ bổ sung vitamin C, kẽm, mà quên vi chất quan trọng này

Lượng sắt trong sữa mẹ lại khá thấp, 1 lít sữa mẹ chỉ chứa 0.35mg sắt còn kẽm là 2 – 3mg. Tuy nhiên, sau 3 tháng, lượng kẽm trong sữa mẹ chỉ còn 0,9mg/lít. Với lượng sắt, kẽm như vậy trẻ phải dùng từ 17 đến 20 lít sữa mỗi ngày mới đủ dinh dưỡng.



Tỷ lệ hấp thu sắt kẽm từ thức ăn khá thấp. Sắt chỉ từ 5-15%, kẽm từ 10-30%, đồng thời các vi chất này chủ yếu có trong đạm động vật như trứng, thịt bò, ghẹ, hàu... Đối với trẻ tập ăn dặm, thường được cho ăn tinh bột trước, các chất đạm tập dần với 1 lượng nhỏ, điều này dẫn đến việc trẻ thiếu nhiều vi chất dinh dưỡng điển hình là kẽm và sắt. Không chỉ thế, trong quá trình chế biến thực phẩm, vi chất sắt và kẽm cũng bị phá hủy, mất đi.



Ngoài ra, trẻ em dễ bị nhiễm giun sán, rối loạn tiêu hóa thường xuyên gây giảm hấp thu sắt, kẽm. Chính vì vậy, trẻ sau 6 tháng có tỷ lệ thiếu kẽm và sắt rất là cao và thường thiếu đồng thời cả hai.



PGS. Trần Đình Toán nói: "Ngành dinh dưỡng chúng tôi đều khuyến nghị bổ sung kẽm và sắt (ferro c) bằng đường uống trực tiếp cho trẻ là hữu hiệu nhất".



Tại sao kẽm, sắt, vitamin C giúp bảo vệ trẻ?



Với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học, chức năng miễn dịch rất dễ bị tổn thương nếu độ ăn không cân bằng và đầy đủ vi chất dinh dưỡng. Khi đó, cơ thể trẻ có nguy cơ dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus. Trong các vi chất thì vitamin C, kẽm và sắt đóng vai trò quan trọng giúp trẻ tăng sức đề kháng.

Vitamin C: là một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ sản xuất Interferon - là loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh, là thành phần quan trọng của hệ miễn dịch. Vitamin C cần thiết cho các tế bào miễn dịch (Tế bào T và bạch cầu), từ đó làm mạnh chức năng của hệ miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C là chìa khóa để duy trì sự trao đổi chất và hỗ trợ hệ thần kinh.