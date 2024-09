Tặng sách đêm trung thu: Món quà tinh thần ý nghĩa

Những chiếc đèn lồng lung linh, những chiếc bánh nướng thơm lừng, tiếng cười đùa của các em khi phá cỗ dưới trăng với những trò chơi dân gian đầy màu sắc đã trở thành những hình ảnh quen thuộc vào dịp Tết Trung Thu. Cơn bão số 3 vừa đi qua trước thềm Trung Thu đã để lại hậu quả nặng nề cho các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên không vì thế mà một đêm Trung Thu ấm áp không thể diễn ra, mỗi gia đình vẫn có thể cùng trẻ phá cỗ kết hợp với việc đọc sách để tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Dưới đây là gợi ý một số cuốn sách mà phụ huynh có thể cùng con khám phá thế giới, tiếp thu những kiến thức mới, những thông điệp quý giá từ cuộc sống qua từng trang sách. Cùng bé bước vào “Thế giới diệu kỳ” cho đêm Trung thu thêm trọn vẹn Như tên gọi của nó, bộ sách “Thế giới diệu kỳ” sẽ đưa các bạn nhỏ bước vào thế giới giả tưởng đầy màu sắc để gặp gỡ những sinh vật huyền bí. Bộ sách hứa hẹn mang đến một chuyến phiêu lưu đầy bất ngờ lẫn tiếng cười dành cho các bé cũng như phụ huynh. Đầu tiên, cả nhà sẽ gặp gỡ “Balthazar” - một linh vật của bóng đêm sẽ rất có ích cho giấc ngủ của bé. Tiếp theo là cơ hội để cả nhà được trải nghiệm một tuần được đi học cùng những bạn thú rừng đáng yêu như Gấu Trúc, Khỉ, Hươu Cao Cổ, ... qua tập truyện “Một tuần với các bạn thú dễ thương”. Đến cuối tuần thì cùng nhau thực hiện một chuyến dã ngoại theo chân bạn Lily và ông ngoại để khám phá “Bí mật của rừng". Ngoài ra, cả nhà còn được cùng nhau khám phá một phiên bản khác của “Cô bé quàng khăn đỏ” với tập truyện ​​“Cerise trong vũ trụ” đầy đáng yêu và bất ngờ. Cuối cùng sẽ là chuyến du hành đến thế giới phù thủy trong khu rừng cổ tích và làm quen với cô phù thuỷ nhỏ có chiếc mụn cóc to to, kết quả của chiếc mụn cóc như thế nào thì hãy theo dõi đến những trang cuối của tập truyện “Missy Í Ẹ”. Với 5 tập, bộ sách “Thế giới diệu kỳ" các bậc phụ huynh không chỉ cùng bé khuấy động óc sáng tạo, sự tò mò và tình yêu của trẻ dành cho vạn vật quanh mình mà còn mang đến cho đêm Trung Thu của cả nhà thật nhiều tiếng cười sảng khoái. Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ với bộ sách “Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi” Bộ sách gồm 5 cuốn mang tên: “Công chúa cũng biết buồn”, “Điều ước gửi các vì sao”, “Lễ Tạ ơn”, “Những bông hoa hình trái tim”, và “Thế giới trong ngăn tủ”. Mỗi cuốn sách thường gồm từ 18 đến 21 câu chuyện ngắn gọn nhưng sâu sắc và giàu tính nhân văn xoay quanh cuộc sống hằng ngày của các bạn nhỏ. Những câu chuyện nhỏ nhưng gần gũi được lồng ghép những bài học giá trị như sự trung thực, sự chia sẻ, giá trị của lời hứa… Đó là những bài học nền tảng góp phần định hình nên tính cách và sự thành công của trẻ trong tương lai. Đọc cùng trẻ bộ sách này cũng là cách mà cha mẹ có thể lắng nghe cũng như chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống của mình với các con. Đây cũng là một trong những phương pháp tuyệt vời để các thành viên trong gia đình có thể gắn kết với nhau hơn. Hãy sống tử tế và trân trọng cuộc sống hiện tại với 4 cuốn sách mới nhất trong tủ sách Hạt giống tâm hồn Bộ sách mới nhất từ tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn với 4 cuốn: “Gieo hạt mầm tử tế”, “Những chồi non hy vọng”, “Vượt qua dông bão”, và “Nắng ấm sau mưa”, là những tác phẩm đầy cảm hứng về lòng nhân ái và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh. Qua những câu chuyện chân thực, sâu sắc, bộ sách khắc họa cách con người đối diện và vượt qua những thử thách lớn trong cuộc sống hiện đại, như các mối quan hệ độc hại, phân biệt giới tính, trầm cảm, bệnh tật hay mất mát. Điều đặc biệt của bộ sách nằm ở thông điệp về sự kiên cường và lòng tốt Bộ sách còn là hành trình về cách con người đối mặt với những “cơn bão” lớn của cuộc đời, bao gồm cả quãng thời gian dịch bệnh khó khăn. Họ ở mọi tầng lớp, nhiều độ tuổi khác nhau và cũng có những khó khăn của riêng mình. Tuy vậy, thay vì gục ngã, họ đã chọn cách đối mặt với thử thách bằng sự tử tế, biết ơn và trân trọng từng phút giây của cuộc sống hiện tại. Đây không phải là bộ sách không quá vui tươi thường thấy vào các dịp lễ hội, nhưng nó lại truyền tải những bài học quý giá về lòng biết ơn và cách trân trọng cuộc sống. Bộ sách chính là một lời nhắc nhở tinh tế rằng, dù chúng ta đang ở bất kỳ độ tuổi nào hay gặp bất kỳ khó khăn nào, vẫn luôn có cách để sống tử tế và lạc quan, thậm chí giữa những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Hãy để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng sống.