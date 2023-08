Tăng Phúc bất lực khi không thể hoàn thành bài hát, bật khóc xin lỗi khán giả

Your browser does not support the video tag.

Tăng Phúc gặp sự cố với giọng hát.

Ngay sau khi nhạc tắt, Tăng Phúc đã bật khóc và cúi đầu xin lỗi khán giả: "Thực sự rất xin lỗi mọi người. Rất là bất lực khi không thể hát như mong muốn. Em cảm ơn mọi người thông cảm nhưng những điều mà nghệ sĩ mong muốn không chỉ là sự thông cảm mà em biết khi mọi người đến đây xem tụi em biểu diễn đều mong muốn có một trải nghiệm tuyệt vời. Đó mới là điều em mong muốn. Chứ em không hề mong muốn việc mình hát dở, hát không tốt, sức khỏe không tốt để mọi người thông cảm. Em chỉ muốn mọi người đến nghe và nghe hát thật hay mà thôi. Em xin hứa lần sau sẽ không để sức khỏe của mình làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người như thế này nữa...".

Chia sẻ của Tăng Phúc nhận được rất nhiều sự đồng cảm và yêu thương của khán giả. Nhiều người tán thưởng thái độ tôn trọng khán giả của Tăng Phúc khi nhận lỗi sai hoàn toàn về mình, không lấy việc sức khỏe không tốt để biện minh. Tuy nhiên nhiều fan của Tăng Phúc cũng cảm thấy xót xa khi thần tượng dẫu đang ốm vẫn gắng gượng đi diễn.