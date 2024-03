Tặng phòng tin học cho học sinh vùng sâu vùng xa

Ngoài ra, Epson Việt Nam cũng đã tặng 01 máy in L3250 & 1 máy chiếu EB-E01 cho Trường THCS Lê Đình Chinh (Xã Ea Rốk, Huyện Ea Súp) đồng thời tài trợ 08 máy in màu Epson EcoTank và 08 bộ máy chiếu cho các trường học ở vùng núi cao thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang. Qua đó, giúp bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình dạy và học tại các địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Sau các hoạt động được thực hiện tại trưởng Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Epson Việt Nam cũng ấp ủ tiếp tục mang chương trình “Sắc màu yêu thương” đến với nhiều trường học khác trên khắp cả nước, góp phần mang đến những sự hỗ trợ kịp thời dành cho các trường học tại vùng sâu vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận tri thức.